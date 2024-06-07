الفنانة نادية لعروسي تنتقد ريم فكري: “عمري تقلقت من آراء الجمهور”

هبة بريس – فن

انتقدت الفنانة نادية لعروسي، خرجة الفنانة الشابة ريم فكري الأخيرة بسبب آراء متابعيها حول تغير شكلها.

وقالت لعروسي في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع “انستغرام”: “كل ما كنخرج الزنقة أو كنتلاقا جمهوري الغالي كنسمع نفس الكلمة، أنت زوينة بزاف على التلفزة أنت ضعيفة على اللي كنشوفوك فالتلفزة ولكليبات، أنت قليولة وكاين للي كيقولي قدك قد القملة”

وأضافت: “كاين اللي كيقولي كتباني عودة وانت صغيورة ومطورة، وكاين للي كيقولي اللي يشوفك هكذا صغيورة ميقولش هذاك صوتك تبارك الله قوي، عمري تقلقت أو عمرت راسي بهاد الأمور، كنفرح أكثر منين كيقولولي ضعيفة وزوينة على التلفزة وصغيرة بزاف، المهم الله يتبق الستر اللي شاف شي حاجة يقول الله يسترك”.