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“الفاو” تسجل ارتفاع أسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث

2024-06-07 / 12:13
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هبة بريس – وكالات

ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) لأسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث على التوالي في ماي.

ويأتي ذلك، بعد أن فاق ارتفاع أسعار الحبوب ومنتجات الألبان انخفاض أسعار السكر والزيوت النباتية عالميا، بحسب وكالة “رويترز”.

وذكرت المنظمة، الجمعة، أن مؤشرها للأسعار، الذي يرصد التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأساسية الأكثر تداولاً عالميًا، سجل في المتوسط 120.4 نقطة، في ماي، بزيادة 0.9% عن مستوى أبريل المعدل.

2024-06-07 / 12:13
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تعليق واحد

  1. صحيح
    غير ان اعانات مادية تصرف لدوي الدخل المحدود في الدول الغربية. وتم رفع الاجر الادنى.

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