يمتلكه نجم الريال السابق.. مبابي يشتري قصرا فخما في مدريد

هبة بريس – وكالات

يستعد النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الجديد، للانتقال إلى العاصمة الإسبانية بعد الانتهاء من المشاركة في كأس أمم أوروبا 2024 لكرة القدم.

وكشفت الصحف الإسبانية أن مبابي اشترى قصرا فخما في إسبانيا من لاعب الريال السابق غاريث بيل في منطقة “لا فينكا”، بمبلغ 11 مليون يورو.

وتعتبر “لا فينكا” من المواقع المميزة والأكثر أمانا في العاصمة الإسبانية مدريد، وتبلغ مساحة القصر 1200 متر مربع، بحسب صحيفة “آس” الإسبانية.

وقام كيليان في الأشهر الماضية بتقييم العقارات المتاحة في منطقة بوزويلو دي ألاركون بالعاصمة مدريد، وأخيرا وقع اختياره على القصر المملوك لبيل.

والقصر مبني على قطعة أرض تبلغ مساحتها 3 آلاف متر مربع، موزعة على النحو التالي: مطبخ كبير، عدة غرف معيشة، 8 غرف نوم، 11 حماما (8 منها ملحقة بالغرف)، غرفة سينما، مسبح داخلي وخارجي مدفأ، صالة ألعاب رياضية وساونا.

إضافة إلى ذلك، سيمتلك مبابي مرأبا كبيرا يتسع لـ 7 سيارات، وملعبا لكرة القدم وكرة السلة ورفاهية إضافية، كما يحتوي على ملعب غولف خاص به.

ويتمتع القصر بإجراءات أمنية مثيرة للإعجاب، إذ يحتوي على بوابات محيطية مزدوجة، وكاميرات التعرف إلى الوجه، ونظام إنذار متصل بالشرطة وحراس أمن يقومون بدوريات في المنطقة على مدار 24 ساعة في اليوم.