نورة فتحي تروج للثقافة الأمازيغية في أغنيتها الجديدة

هبة بريس – فن

أصدرت النجمة العالمية نورا فتحي أغنيتها المنفردة الجديدة التي طال انتظارها بعنوان “نورا”.

وتعد أغنية “نورا” احتفال بالتنوع والانصهار الثقافي، حيث تجسّد شخصية فتحي النابضة بالحياة وجاذبيتها المعدية.

وتمزج نورا فتحي من خلال هذه الأغنية بين جذورها المغربية والكندية والهندية في سمفونية ساحرة، التي تمزج بين الإيقاعات المغربية و الألحان المعاصرة، بينما تختلط كلماتها بسلاسة بين الإنجليزية والدارجة (العربية المغربية)، لتنسج رواية نابضة بالحياة تعبّر عن هوية نورا فتحي المتعددة، ولتكون بمثابة جسر بين الثقافات المختلفة، توحّد المستمعين في تجربة موسيقية راقصة.

“نورا” هي أكثر من مجرد أغنية، إنها احتفال بالتراث الثقافي ولغة الموسيقى العالمية. تدعو الأغنية المستمعين للتعبير عن ذاتهم، وللاستمتاع بعالم الموسيقى والرقص و”كأن لا أحد يشاهدكم “.

تقول النجمة نورا فتحي: “لقد كان إنتاج “NORA” بمثابة رحلة مذهلة بالنسبة لي”.

وأضافت فتحي قائلة، “أن الأغنية تعبّر عن كيفية بناء كلّ من المغرب وكندا والهند لهويتي الخاصة، وهي طريقتي لمشاركة تراثي وقصة نجاحي الشخصية مع العالم. وآمل أن تلهم هذه الأغنية الجميع لاحتضان هوياتهم الفريدة والاحتفال بتنوعهم وإيجاد الفرح في خلفياتهم الثقافية.”