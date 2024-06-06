عموتة يقود المنتخب الأردني للتأهل إلى كأس آسيا والدور الحاسم من تصفيات المونديال

2024-06-06 / 22:50
0

تأهل المنتخب الأردني بقيادة مدربه المغربي الحسين عموتة، اليوم الخميس، إلى الدور الثالث والحاسم المؤهل إلى كأس العالم 2026 بعد فوزه على طاجيكستان بثلاثة أهداف دون رد، ليضمن أيضا مشاركته في كأس آسيا 2027.

وبعد انتهاء الشوط الأول بدون أهداف، نجح منتخب “النشامى” بتسجيل 3 أهداف عبر علي علوان ويزن النعيمات وإبراهيم سعادة.

ورفع وصيف بطولة كأس آسيا رصيده في منافسات المجموعة السابعة إلى 10 نقاط خلف السعودية المتصدرة (13 نقطة) بعد فوز الأخيرة على باكستان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في إسلام أباد.

وضمنت كتيبة عموتة التأهل إلى الدور الحاسم من تصفيات المونديال وأيضا إلى نهائيات كأس أمم آسيا.

2024-06-06 / 22:50
0

مقالات ذات صلة

المنتخب الجزائري ينهزم بميدانه أمام غينيا في تصفيات مونديال…

2024-06-06 / 22:21
في خرجة إعلامية غير موفقة.. الركراكي يقدم تبريرات متناقضة ويزيد من غضب الجماهير عليه

الركراكي يؤكد عدم وجود إصابات في منتخب المغرب

2024-06-06 / 19:13

برنامج تلفزي فرنسي شهير يزور المنشآت الكروية بالمغرب و…

2024-06-06 / 17:52

كاف : الأنباء حول تأجيل موعد كأس إفريقيا للأمم…

2024-06-05 / 18:28

قرعة مونديال السيدات لأقل من 20 سنة تضع المنتخب…

2024-06-05 / 17:20

الأمين العام لـ”كاف”: من الممكن تنظيم كأس أفريقيا بالمغرب…

2024-06-05 / 17:12

وجدة.. مكتب المولودية يراسل الجامعة بخصوص مباراة نصف نهائي…

2024-06-05 / 13:38

المنتخب الأولمبي يتعادل مع بلجيكا وديا تحضيرا لأولمبياد “باريس…

2024-06-04 / 22:55

هشام ايت منا يعلن ترشحه لرئاسة الوداد الرياضي

2024-06-04 / 22:42

طواف المغرب للدراجات 2024 .. الإيطالي لورينزو كاتالدو يفوز…

2024-06-04 / 22:32

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى