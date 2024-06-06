عموتة يقود المنتخب الأردني للتأهل إلى كأس آسيا والدور الحاسم من تصفيات المونديال

تأهل المنتخب الأردني بقيادة مدربه المغربي الحسين عموتة، اليوم الخميس، إلى الدور الثالث والحاسم المؤهل إلى كأس العالم 2026 بعد فوزه على طاجيكستان بثلاثة أهداف دون رد، ليضمن أيضا مشاركته في كأس آسيا 2027.

وبعد انتهاء الشوط الأول بدون أهداف، نجح منتخب “النشامى” بتسجيل 3 أهداف عبر علي علوان ويزن النعيمات وإبراهيم سعادة.

ورفع وصيف بطولة كأس آسيا رصيده في منافسات المجموعة السابعة إلى 10 نقاط خلف السعودية المتصدرة (13 نقطة) بعد فوز الأخيرة على باكستان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في إسلام أباد.

وضمنت كتيبة عموتة التأهل إلى الدور الحاسم من تصفيات المونديال وأيضا إلى نهائيات كأس أمم آسيا.