تارودانت : ايداع شيخ ثمانيني السجن متهم باستغلال فتاة قاصر جنسيا

2024-06-06 / 22:43
0

ع اللطيف بركة : هبة بريس

 

أودع الوكيل العام باستئنافية اكادير ، شيخ ثماني سجن ايت ملول، في انتظار محاكمته ، بتهمة الاستغلال الجنسي لفتاة قاصر بتارودانت .

وكانت ساكنة جماعة إمي نتيارت، قيادة اضار، إقليم تارودانت، قد اهتزت مشاعرها على وقع الفضيحة بطلها شخص مسن يعرفه أهالي المنطقة يبلغ من العمر 84 عامًا، كان يتسغل فتاة قاصر جنسيا .

وتفجرت الفضيحة بعد تداول شريط سمعي عبر تطبيق الواتساب عبارة عن تسجيلات صوتية بين الثمانيني والفتاة القاصر.

وأوضحت المصادر أن الشيخ كان يستغل فقر وحاجة الفتاة، ويمضي معها لحظات جنـسية في أماكن خلاء بالمنطقة، مما دفع أسرة بأسرتها إلى تقديم شكاية رسمية إلى مصالح الدرك الملكي، أسفرت عن توقيف الشيخ الثمانيني.

2024-06-06 / 22:43
0

مقالات ذات صلة

إسبانيا.. توقيف عنصر موالي لـ “داعش” بالتعاون مع “DST…

2024-06-06 / 23:51

حريق صفرو.. 22 إصابة بشرية حروقهم متفاوتة الخطورة

2024-06-06 / 23:26

مادة ل ” التسمين السريع” وراء نفوق العشرات من…

2024-06-06 / 22:47

” كحول الفقراء ” القاتل… استمرار المآسي وحلول معلقة

2024-06-06 / 21:33

ضبط متلبسا بحديقة عمومية..اعتداء جنسي لأستاذ على تلميذة يستنفر…

2024-06-06 / 20:34

اكادير : تحويل مساحة خضراء إلى بناء “عشوائي” يسائل…

2024-06-06 / 17:16

إستئنافية مراكش تتابع ” محام ” بتهمة ” السمسرة…

2024-06-06 / 17:04

الحكومة تحدد مسطرة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي…

2024-06-06 / 16:58
اونسا ..الوضعية الصحية للقطيع المعد لعيد الأضحى “ممتازة”

أمام أنظار الحكومة.. صديقي يستعرض برنامج التحضير لعيد الأضحى

2024-06-06 / 14:55

الحكومة تعلق على فاجعة سيدي علال التازي

2024-06-06 / 14:18

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى