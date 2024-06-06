انسحاب وفود عشرات الدول عند بدء كلمة إسرائيل خلال مؤتمر العمل الدولي في جنيف

هبة بريس /وكالات

أظهر مقطع فيديو اليوم الخميس انسحاب وفود عشرات الدول عند بدء كلمة ممثلة إسرائيل في اللقاء المخصص لبحث أوضاع العمال في فلسطين خلال مؤتمر العمل الدولي في جنيف.