انسحاب وفود عشرات الدول عند بدء كلمة إسرائيل خلال مؤتمر العمل الدولي في جنيف

2024-06-06 / 18:56
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هبة بريس /وكالات

أظهر مقطع فيديو اليوم الخميس انسحاب وفود عشرات الدول عند بدء كلمة ممثلة إسرائيل في اللقاء المخصص لبحث أوضاع العمال في فلسطين خلال مؤتمر العمل الدولي في جنيف.

2024-06-06 / 18:56
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‫11 تعليقات

  6. جميل كلمة ( انسحاب ) لكن ما فائدة ترك الكرسي فارغا عكس انهم كانوا يبقون في الإجتماع وإعطاء اقتراحات وبداءل وفرض ما بجعبتهم من قضية فلسطين ولا اقول قضية توقف الحرب على غزة …..ولا عبد الواحد كلهم واحد…..

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  7. اسـرائيـل سـرطــان وفيــروس المنطـقـة ، ونـتـنيــاهو هـو فـرعـون العصـر ، سيـلقـى غيـــا أي واد فـي جهنــم ، بعيـد القعـر ، خبــيث الطــعــم….

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