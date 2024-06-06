انسحاب وفود عشرات الدول عند بدء كلمة إسرائيل خلال مؤتمر العمل الدولي في جنيف
هبة بريس /وكالات
أظهر مقطع فيديو اليوم الخميس انسحاب وفود عشرات الدول عند بدء كلمة ممثلة إسرائيل في اللقاء المخصص لبحث أوضاع العمال في فلسطين خلال مؤتمر العمل الدولي في جنيف.
انسحاب وفود عدة دول خلال كلمة ممثل دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام مؤتمر العمل الدولي في جنيف pic.twitter.com/h1FEXA69SV
— #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) June 6, 2024
11 تعليقات
لعنة الله على الخنازير ..
اتفق العرب على اللا يتفق .
اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة وفلسطين فاحفظهم بعينك التي لا تنام..
الله إعطيهوم الصحة ..
لا أحد يستطيع أن يتمم معهم الحديث ..
جميل كلمة ( انسحاب ) لكن ما فائدة ترك الكرسي فارغا عكس انهم كانوا يبقون في الإجتماع وإعطاء اقتراحات وبداءل وفرض ما بجعبتهم من قضية فلسطين ولا اقول قضية توقف الحرب على غزة …..ولا عبد الواحد كلهم واحد…..
اسـرائيـل سـرطــان وفيــروس المنطـقـة ، ونـتـنيــاهو هـو فـرعـون العصـر ، سيـلقـى غيـــا أي واد فـي جهنــم ، بعيـد القعـر ، خبــيث الطــعــم….
اصبحت اسرائيل عبئا على العالم
اللهم انصر اخواننا في فلسطين يارب العالمين
نصر الله فلسطين وحفضهم من القوم الظالمين يارب امين
الله اكبر ولله الحمد