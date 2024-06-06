اكادير : تحويل مساحة خضراء إلى بناء “عشوائي” يسائل سلطات “إيمي ودار”

2024-06-06 / 17:16
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تفاجأ سكان تجزئة سكنية بمنطقة ” إيمي ودار ” الشاطئية التابعة اداريا للجماعة الترابية تغازوت شمال مدينة اكادير ، بأشغال وصفوها ب ” العشوائية ” في مساحة خضراء تابعة لمجمعهم السكني .

وبحسب صور توصلت بها جريدة ” هبة بريس ” تكشف حجم الأشغال العشوائية بالمساحة الخضراء ، عبر مد أسلاك كهربائية مكشوفة مما يهدد سلامة المارة خصوصا من المواطنين او زوار المنطقة .

كما كشف كذلك تصميم هندسي للإقامة السكنية ان المساحة الخضراء هي تابعة للمجمع السكني ، غير ان جهات تحاول تحويلها إلى مكان خاص ومباشرة الأشغال بها مما غير ملامحها  من الاخضر إلى إلاسمنت المسلح في اهم منطقة شاطئية سياحية بتغازوت .

ويطالب السكان المتضررين من الوالي سعيد امزازي ، بإيفاد لجنة تفتيش لمعاينة اشغال البناء في المساحة الخضراء بحسب ما تظهر من الصور التي توصلت بها الجريدة من السكان المتضررين .

وتشهد منطقة ” إيمي ودار ” حملة كبيرة من الباعة الجائلين واحتلال الملك العمومي خصوصا مع اقتراب فصل الصيف، مما يتطلب من السلطات المحلية القيام بواجبها لمواجهة ” العشوائية ” وتحرير الملك العمومي .

2024-06-06 / 17:16
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