الحكومة تعلق على فاجعة سيدي علال التازي
هبة بريس – الرباط
علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على فاجعة سيدي علال التازي، الذي أسفرت عن تسجيل عشرات الوفيات والاصابات اثر تعاطي شباب لمادة “الميثانول”.
وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس: “بخصوص فاجعة سيدي علال التازي، صدر بلاغ عن وزارة الصحة يتحدث عن الاجراءات المتخذة من طرف الوزارة والمديرية الجهوية”.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه تم فتح تحقيق قضائي في الواقعة وبناءا عليه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة.
17 تعليقات
لاحولة ولا قوة الا بالله
لا حول و لا قوة الا بالله .
انا لله وانا اليه راجعون
الله يرحمهم يارب
اللهم يرحمهم ويغفر لهم
اللهم يرحمهم ويغفر لهم
الله يعفوا وصاف
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم المحومات تمارس بكل حرية
اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين
اللهم نسألك الثبات وحسن الخاتمة يارب العالمين
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يارب اللهم اغفر لهم
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة و جميع المسلمين والمسلمات
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة
اللهم رزقنا حسن الخاتمة
لاحول ولاقوة الابالله ان لم تستحي ففعل ماشئت
لاحول ولاقوة الابالله ان لم تستحي ففعل ماشئت
الله يرزقنا حسن الخاتمة