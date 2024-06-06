الحكومة تعلق على فاجعة سيدي علال التازي

2024-06-06 / 14:18
17

هبة بريس – الرباط

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على فاجعة سيدي علال التازي، الذي أسفرت عن تسجيل عشرات الوفيات والاصابات اثر تعاطي شباب لمادة “الميثانول”.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس: “بخصوص فاجعة سيدي علال التازي، صدر بلاغ عن وزارة الصحة يتحدث عن الاجراءات المتخذة من طرف الوزارة والمديرية الجهوية”.

وأضاف المسؤول الحكومي، أنه تم فتح تحقيق قضائي في الواقعة وبناءا عليه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة.

2024-06-06 / 14:18
17

مقالات ذات صلة

إسبانيا.. توقيف عنصر موالي لـ “داعش” بالتعاون مع “DST…

2024-06-06 / 23:51

حريق صفرو.. 22 إصابة بشرية حروقهم متفاوتة الخطورة

2024-06-06 / 23:26

مادة ل ” التسمين السريع” وراء نفوق العشرات من…

2024-06-06 / 22:47

تارودانت : ايداع شيخ ثمانيني السجن متهم باستغلال فتاة…

2024-06-06 / 22:43

” كحول الفقراء ” القاتل… استمرار المآسي وحلول معلقة

2024-06-06 / 21:33

ضبط متلبسا بحديقة عمومية..اعتداء جنسي لأستاذ على تلميذة يستنفر…

2024-06-06 / 20:34

اكادير : تحويل مساحة خضراء إلى بناء “عشوائي” يسائل…

2024-06-06 / 17:16

إستئنافية مراكش تتابع ” محام ” بتهمة ” السمسرة…

2024-06-06 / 17:04

الحكومة تحدد مسطرة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي…

2024-06-06 / 16:58
اونسا ..الوضعية الصحية للقطيع المعد لعيد الأضحى “ممتازة”

أمام أنظار الحكومة.. صديقي يستعرض برنامج التحضير لعيد الأضحى

2024-06-06 / 14:55

‫17 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى