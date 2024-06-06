الحكومة تعلق على فاجعة سيدي علال التازي

هبة بريس – الرباط

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على فاجعة سيدي علال التازي، الذي أسفرت عن تسجيل عشرات الوفيات والاصابات اثر تعاطي شباب لمادة “الميثانول”.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس: “بخصوص فاجعة سيدي علال التازي، صدر بلاغ عن وزارة الصحة يتحدث عن الاجراءات المتخذة من طرف الوزارة والمديرية الجهوية”.

وأضاف المسؤول الحكومي، أنه تم فتح تحقيق قضائي في الواقعة وبناءا عليه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة.