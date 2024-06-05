السجن بين المؤبد و 20 سنة لقاتلي مفتش شرطة بالخميسات

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط ، الحكم الابتدائي الصادر في حق الجانحين المتهمين بقتل مفتش شرطة بالخميسات، حيث أدانت المتهم الرئيسي بالسجن المؤبد، وشريكه بـ20 سنة سجنا.

وكانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أصدرت، يوم 21 أبريل الماضي، أحكامها الابتدائية في حق المتورطين في ارتكاب جريمة قتل مفتش شرطة بالخميسات، صيف سنة 2023، تمثلت في إدانة المتهم الرئيسي بالمؤبد، بعد متابعته بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، فيما أدانت شريكه بعشرين سنة سجنا نافذا بتهمة المشاركة في ارتكاب الجريمة.

وتعود أطوار الجريمة إلى يوليوز من سنة 2023، بعد أن لفظ رجل أمن برتبة مفتش شرطة، كان يعمل قيد حياته بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الخميسات، أنفاسه الأخيرة بالمستشفى العسكري بالرباط، بسبب مضاعفات مترتبة على الإصابة البالغة التي تعرض لها، بعد طعنه بسكين على مستوى الصدر من طرف عصابة إجرامية، أثناء تدخل أمني لإيقاف شخص هدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم.