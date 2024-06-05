درك الدريوش يوقف 15 مرشحا للهجرة السرية ويطيح بالرأس المدبر

هبة بريس_ الرباط

أكدت مصادر هبة بريس، أن عناصر الدرك الملكي بالدريوش أفلحت فجر اليوم الأربعاء، في إحباط عملية نوعية للهجرة السرية نحو الديار الأوربية، من خلال توقيفها لحوالي 15 مرشحا مغربيا من بينهم قاصر و حجز قارب تقليدي ومحرك وكمية مهمة من البنزين، مع توقيف شخص يشتبه فيه بالرأس المدبر للعملية.

العملية تأتي في إطار الحملات التمشيطية التي تشنها عناصر الدرك الملكي لمحاربة الهجرة السرية على مستوى ساحل اقليم الدريوش، كما أنها تندرج أيضا في سياق اليقظة المستمرة عبر طول الشريط الساحلي بناء على توجيهات القيادة الجهوية للدرك الملكي بالناظور وتحت الإشراف الميداني لقائد المركز المذكور.

وأضافت ذات المصادر، أن عناصر الدرك الملكي بمركز بودينار بعين المكان باشرت أبحاثها الميدانية لتتمكن من توقيف شخص في عقده الثالث ينحدر من منطقة تمسمان يرجح على أنه المنظم الرئيسي لهذه العملية في انتظار الكشف عن باقي المتورطين وامتداد هذه الشبكة التي أصبحت تستقطب المرشحين من أقاليم بعيدة.