طنجة.. كلب ضال “يعض” سائحا نيوزيلانديا والجماعة توضح

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

خرجت جماعة طنجة عن صمتها بخصوص تحمليها مسؤولية عض كلب ضال لسائح نيوزيلاندي بمدينة طنجة ، مشيرة أن الأمر يتعلق بخدش بسيط فقط .

وأوضحت جماعة طنجة من خلال قسم حفظ الصحة وعلى لسان السائح، انه لم يتعرض لعضة وإنما لخدش بسيط بينما كان يحاول اللعب مع قطة وكلب ضال في أحد شوارع المدينة ، حيث أكد قسم حفظ الصحة ان هناك تتبع للحالة الصحية للسائح من طرف الدكتورة “كوثر” العاملة بهذه المصلحة و التي أفادت أن الجروح التي تعرض لها السائح سطحية و لا تدعو للقلق.

وتنتشر الكلاب الضالة بمختلف شوارع طنجة حيث خلق إجراء اعدامها في البداية جدلا كبيرا سيما لدى فعاليات تعنى بالحيوانات الأليفة لتعمد بعدها الجهات المختصة الى تلقيح عدد منها ضد السعار.