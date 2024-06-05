طنجة.. كلب ضال “يعض” سائحا نيوزيلانديا والجماعة توضح
اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس
خرجت جماعة طنجة عن صمتها بخصوص تحمليها مسؤولية عض كلب ضال لسائح نيوزيلاندي بمدينة طنجة ، مشيرة أن الأمر يتعلق بخدش بسيط فقط .
وأوضحت جماعة طنجة من خلال قسم حفظ الصحة وعلى لسان السائح، انه لم يتعرض لعضة وإنما لخدش بسيط بينما كان يحاول اللعب مع قطة وكلب ضال في أحد شوارع المدينة ، حيث أكد قسم حفظ الصحة ان هناك تتبع للحالة الصحية للسائح من طرف الدكتورة “كوثر” العاملة بهذه المصلحة و التي أفادت أن الجروح التي تعرض لها السائح سطحية و لا تدعو للقلق.
وتنتشر الكلاب الضالة بمختلف شوارع طنجة حيث خلق إجراء اعدامها في البداية جدلا كبيرا سيما لدى فعاليات تعنى بالحيوانات الأليفة لتعمد بعدها الجهات المختصة الى تلقيح عدد منها ضد السعار.
2 تعليقات
ماشي شي حاجة اكبيرة… فقط خدش بسيط… الكلب كان غير يمزح مع السائح وهو يخدش
الله يا ودي … 2030 راها اقريبة مازال مشكل مع الكلاب الضالة في جميع المدن ؟
عندنا كلاب ضالة ومختلين عقليين ضالين يشكلون أخطر من الكلاب وكم من مواطن عضه كلب ضال ولا أحد ينتبه إلى هذا المشكل ولكن عندما عض سائح قامت الذنيا ومن هنا نستنتج بأن المواطن لايساوي حبة بصلة