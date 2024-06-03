“كيليان مبابي” يوقع رسميا مع ريال مدريد

2024-06-03 / 18:57
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وقع مهاجم منتخب فرنسا كيليان مبابي رسمياً عقداً لمدة خمس سنوات مع ريال مدريد الإسباني كما أعلن النادي اليوم الإثنين 3 يونيو.

وأعلن نادي العاصمة الإسباني في بيان توقيع عقد مع مبابي “للسنوات الخمس المقبلة” مشيراً إلى أن النادي بطل أوروبا “عزّز صفوفه بنجم عالمي حقق أفضل مواسمه مع باريس سان جرمان “44 هدفاً”

وكان أمبابي أفضل هداف في الدوري الفرنسي في السنوات الست الأخيرة”.

2024-06-03 / 18:57
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