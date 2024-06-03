“قربلة في البرلمان” بسبب “رفض” مناقشة حصيلة القطاعات على مستوى اللجان

هبة بريس – الرباط

عرفت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الاثنين، حالة من الفوضى بسبب “رفض” مناقشة حصيلة القطاعات الحكومية على مستوى اللجان.

ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، اعتبر أن الدستور والقانون أكبر من الجميع، ويتعلق الأمر بطلبات تقدمت بها الفرق لمناقشة الحصيلة الحكومية.

وأضاف السنتيسي، أن الفرق طلبت من اللجان عقد اجتماعات لمناقشة الحصيلة ، قبل أن يتفاجأ برفض مكتب المجلس لطلبهم، متسائلا بالقول; “هل يمارس المكتب الرقابة على البرلمانيين”

عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، قال في تدخله : “نحن أمام انتكاسة ديموقراطية على مستوى مجلس النواب، ليس فيها خرق للدستور فقط بل خرق للأعراف”.

وأضاف بوانو قائلا: “ايلا كنا اناقشو الحصيلة على مستوى الجلسات العامة وليس اللجان فلا داعي لأعضاء الحكومة، غادي نكتافيو غا بحضور الرئيس”.

من جهته، اعتبر سعيد بعزيز، البرلماني عن الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، أن اللجان هو مكان نقاش حصيلة القطاعات الحكومية ومراقبتها.

وأضاف بعزيز قائلا: “هذا هو مكان مناقشة الحصيلة، بدل الاعلان عن حوارات المواطنة خارج البرلمان، وغياب قطاعات الحكومة عن البرلمان لعقد لقاءات مع تقنيين وخارج أرض الوطن.”

تدخلات النواب لم ترق رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، الذي أخذ الكلمة، وخاطبهم بالقول: “لا أريد التدخل في هذا الموضوع، لكن بعض الممارسات التي نلاحظها الآن من رئاسة المجلس التي تعطي المجال لفرق معينة للحديث خارج النظام الداخلي للمجلس”.