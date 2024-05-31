الفنانة لطيفة رأفت تكشف تطورات الحالة الصحية لرجوى الساهلي

2024-05-31 / 11:30
0

هبة بريس – فن

كشفت الفنانة لطيفة رأفت، تطورات الحالة الصحية للفنانة والمؤثرة رجوى الساهلي.

وفي تدوينة نشرتها على حسابها بموقع “انستغرام”، قالت لطيفة رأفت: “حسبي الله ونعم الوكيل، حاولت الاطمئنان على العزيزة رجوى وهي حاليا لازلت بالمستشفى للاسف حالتها حرجة ولم تستعد عافيتها بعد”.

وأضافت: “نتمنى أن تعود لأطفالها في أقرب وقت يا رب وحسبنا الله ونعم الوكيل، الضغوطات النفسية والحملة التشهيرية التي تعرضت لها رجوى كانت سبب من الأسباب لي وصلاتها لهاد الحالة.. لا حول ولا قوة الا بالله الله يكوم معك عزيزتي وبالشفاء العاجل إن شاء الله”.

2024-05-31 / 11:30
0

مقالات ذات صلة

الحبس النافذ سنتين لصاحب أغنية “شر كبي هواي”

2024-05-31 / 10:14

بعد صراع طويل مع “السرطان”.. وفاة بطلة مسلسل “ثمن…

2024-05-30 / 10:37

محمد الترك: “إنسانة وحشتكم كانت مسافرة لسويسرا وراجعة بعد…

2024-05-29 / 16:46

مهرجان “موازين”.. الرباط و سلا تستعدان لاستقبال الحدث الموسيقي…

2024-05-29 / 12:19

“مستر كريزي” يعلن اعتزاله موسيقى “الراب” ويعلق: “فخور بما…

2024-05-29 / 10:06

المؤثرة رجوى السهلي ترقد بمصحة خاصة في حالة غيبوبة

2024-05-28 / 17:51

مسلسل “من فم السبع ” يتربع على عرش الطوندونس

2024-05-28 / 17:17

بنت الستاتي تهدد والدها : “ايلا جيت نعاود المغرب…

2024-05-28 / 12:32

مهرجان “موازين”.. حدث عالمي يحرك اقتصاد الجهة و يبرز…

2024-05-28 / 11:38

ممثل عالمي: الفلسطينيون يقتلون على يد طاغية انتقامي

2024-05-28 / 10:02

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى