الفنانة لطيفة رأفت تكشف تطورات الحالة الصحية لرجوى الساهلي

هبة بريس – فن

كشفت الفنانة لطيفة رأفت، تطورات الحالة الصحية للفنانة والمؤثرة رجوى الساهلي.

وفي تدوينة نشرتها على حسابها بموقع “انستغرام”، قالت لطيفة رأفت: “حسبي الله ونعم الوكيل، حاولت الاطمئنان على العزيزة رجوى وهي حاليا لازلت بالمستشفى للاسف حالتها حرجة ولم تستعد عافيتها بعد”.

وأضافت: “نتمنى أن تعود لأطفالها في أقرب وقت يا رب وحسبنا الله ونعم الوكيل، الضغوطات النفسية والحملة التشهيرية التي تعرضت لها رجوى كانت سبب من الأسباب لي وصلاتها لهاد الحالة.. لا حول ولا قوة الا بالله الله يكوم معك عزيزتي وبالشفاء العاجل إن شاء الله”.