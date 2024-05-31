صفرو.. نفوق رؤوس ماشية بصعقة رعدية بجماعة تازوطة

2024-05-31 / 10:28
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ع محياوي _ هبة بريس

تسببت صاعقة رعدية، في نفوق العشرات من الأغنام بجماعة تازوطة بإقليم صفرو مساء يوم أمس الخميس 30 ماي الجاري، حوالي الساعة الرابعة عصرا في منطقة تدعى بن ييدير تقع على مستوى الطريق الرابطة بين تازوطة و أيت اشعيب. و وفق روايات سكان المنطقة ، فإن القطيع يعتبر كل رأسمال الفلاح الذي يدعى هشام .

وحسب ما نقلته مصادر محلية ، فإن الصاعقة الرعدية التي شهدتها جماعة تازوطة بإقليم صفرو أدت إلى نفوق 48 رأس غنم من قطيعه البالغ في مجموعه 65 رأس من الأغنام.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على نطاق واسع صور وأشرطة فيديو توثق لحظة نفوق الأغنام.

2024-05-31 / 10:28
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