الأسود” يخوضون أول حصة تدريبية استعدادا لمباراة زامبيا
أجرى المنتخب الوطني المغربي اليوم الخميس، أول حصة تدريبية بمركب محمد السادس لكرة القدم، استعدادا للمباراة التي ستجمعه بمنتخب زامبيا يوم الجمعة 7 يونيو، على أرضية الملعب الكبير بأكادير.
وعرفت الحصة مشاركة عدد من اللاعبين الذين التحقوا بمعسكر الأسود في المعمورة.
وتدخل هذه المباراة في إطار التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
3 تعليقات
على المنتخب الوطني المغربي أن يستفيد من الأخطاء التي ارتكبتها في كأس إفريقيا..
هناك عناصر شابة يجب استقطابها ..
اللهم يسر ولا تعسر لهم ..