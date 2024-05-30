الملك محمد السادس يوشح ثلاثة قادة عسكريين أمريكيين

وشح الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، ثلاثة قادة عسكريين أمريكيين

وجاء في مقدمتهم الفريق جيش مايكل لانغلي، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، ضمن فعاليات مناورات الأسد الإفريقي.

و سلم الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، اليوم الخميس بأكادير، الفريق جيش لانغلي وسام الاستحقاق العسكري من درجة قائد،

وتم توشيح الفريق جيش الجنرال تود واسموند، قائد فرقة عمل التابعة للجيش الأمريكي في جنوب أوروبا وإفريقيا، وسام الاستحقاق العسكري من درجة قائد،

فيما نال الرقيب أول مايكل وودز، القائد بقوات “أفريكوم”، وسام الاستحقاق العسكري من درجة فارس

وسلّم أيضا الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية المقدم هيدي إنجل، مخطط لوجيستي بتمرين الأسد الإفريقي، وسام الاستحقاق العسكري من درجة فارس.