تفاصيل تكوين 15 ألف شاب على المهن الرقمية في جميع جهات المملكة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

انطلق معرض “جيتكس إفريقيا” الذي تنظمه المملكة و بالضبط مدينة مراكش في الفترة ما بين 29 و 31 ماي، حيث شهد حفل الانطلاقة يوم أمس حضورا رسميا وازنا تقدمه عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

هذا الحدث الضخم استقطب كبريات الشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا و المهن الرقمية و الحلول السحابية، و شهد يومه الأول توقيع عدد من الاتفاقيات الهامة.

و من بين الاتفاقيات التي تم توقيعها على هامش افتتاح “جيتكس إفريقيا” نذكر اتفاقية تتعلق بتكوين و تدريب أكثر من 15 ألف شاب على المهن الرقمية بمختلف جهات المملكة.

و في هذا الصدد، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة (MTNRA) وصندوق الإيداع والتدبير (CDG) و حاضنة المغرب الرقمي (Maroc Numeric Cluster) عن توقيع اتفاقية أساسية لتعميم برنامج “JobInTech”.

هاته الاتفاقية التي وقعتها غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة رفقة باقي الشركاء تهدف إلى تكوين وتدريب 15 ألف شاب على المهن الرقمية في جميع جهات المملكة بحلول عام 2026.

و تهدف مبادرة JobInTech إلى تكوين الآلاف من الشباب ودمجهم في المهن الرقمية من أجل توفير الكفاءات المطلوبة في هذا المجال وسد الاحتياجات المتزايدة للمقاولات، حيث سيمكن البرنامج من تلبية الطلب المتزايد على المهارات الرقمية تعزيزا للمنظومة الرقمية بالمملكة.