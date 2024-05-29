أنس جابر تبلغ الدور الثالث من بطولة رولان غاروس
بلغت التونسية أنس جابر، التاسعة عالمياً الدور الثالث لبطولة فرنسا في كرة المضرب، ثانية البطولات الأربع الكبرى بحسمها مواجهتها الأولى على الإطلاق مع الكولومبية كاميلا أوسوريو السابعة والسبعين 6-3 و1-6 و6-3
وبعد بداية قوية لجابر وتقدمها على منافستها 3-0 بانتزاعها الشوط الثاني على إرسال الكولومبية، تحسن أداء الأخيرة من دون أن يمنعها ذلك من خسارتها 3-6 في 38 دقيقة.
لكن المجموعة الثانية جاءت مختلفة، إذ تقدمت أوسوريو 5-1 بعدما كسرت إرسال جابر مرتين في الشوطين الرابع والسادس، قبل أن تحسمها على إرسالها 6-1 في 29 دقيقة فقط.
واحتكمت اللاعبتان إلى مجموعة ثالثة حاسمة حيث استعادت جابر زمام الأمور وتقدمت 3-1، ثم 4-1 و5-3 بعدما انتزعت الشوط الثامن على إرسال منافستها، قبل أن تنهيها على إرسالها 6-3، حاسمة اللقاء في ساعة و45 دقيقة