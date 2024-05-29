أنس جابر تبلغ الدور الثالث من بطولة رولان غاروس

2024-05-29 / 21:35
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بلغت التونسية أنس جابر، التاسعة عالمياً الدور الثالث لبطولة فرنسا في كرة المضرب، ثانية البطولات الأربع الكبرى بحسمها مواجهتها الأولى على الإطلاق مع الكولومبية كاميلا أوسوريو السابعة والسبعين 6-3 و1-6 و6-3

وبعد بداية قوية لجابر وتقدمها على منافستها 3-0 بانتزاعها الشوط الثاني على إرسال الكولومبية، تحسن أداء الأخيرة من دون أن يمنعها ذلك من خسارتها 3-6 في 38 دقيقة.

لكن المجموعة الثانية جاءت مختلفة، إذ تقدمت أوسوريو 5-1 بعدما كسرت إرسال جابر مرتين في الشوطين الرابع والسادس، قبل أن تحسمها على إرسالها 6-1 في 29 دقيقة فقط.

واحتكمت اللاعبتان إلى مجموعة ثالثة حاسمة حيث استعادت جابر زمام الأمور وتقدمت 3-1، ثم 4-1 و5-3 بعدما انتزعت الشوط الثامن على إرسال منافستها، قبل أن تنهيها على إرسالها 6-3، حاسمة اللقاء في ساعة و45 دقيقة

2024-05-29 / 21:35
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