إنفانتينو للمنتخب المغربي: أبهرونا كما فعلتم في المونديال

هبة بريس / رياضة

بعث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو، رسالة دعم وتشجيع لعناصر المنتخب المغربي الأولمبي التي ستشارك في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ونشر انفانتينو فيديو للمنتخب المغربي أثناء مشاركته المتميزة في كأس العالم قطر 2022، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” وأرفقه بالقول “حظ سعيد للمنتخب المغربي الذي سيشارك في الألعاب الأولمبية باريس 2024 .. نتمنى أن تبهرونا كما فعلتم في مونديال 2022”.