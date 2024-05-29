امهيدية يواصل حربه على “العشوائي” بهدم عدد من محلات بيع مواد البناء بعين الشق

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يبدو أن الوالي محمد امهيدية مصمم كامل العزم على إنهاء فوضى البناء العشوائي في الدار البيضاء و احتلال الملك العام دون سند قانوني، حيث يواصل حملاته على مختلف مظاهر الفوضى بالمدينة المليونية.

و في هذا الصدد، كان لعين الشق نصيب من حرب امهيدية ضد “العشوائي” خاصة أن المنطقة كانت معروفة بانتشار عدد من محلات بيع مواد البناء المعروفة ب”الكلسة”.

و تم هدم العشرات من هاته المحلات التي كان أصحابها يحتلون الملك العام في مدخل المدينة الجنوبي دون سند قانوني، و كانوا يستغلون أراضي الدولة لسنوات بل إن منهم من تطاول حتى على أراضي الخواص عبر تشييد براريك و “كلسات” ضخمة، علما أن الحملة مازال متواصلة للقطع مع كل مظاهر احتلال الملك العام بعين الشق إسوة بباقي مناطق الدار البيضاء.