امهيدية يواصل حربه على “العشوائي” بهدم عدد من محلات بيع مواد البناء بعين الشق
هبة بريس ـ الدار البيضاء
يبدو أن الوالي محمد امهيدية مصمم كامل العزم على إنهاء فوضى البناء العشوائي في الدار البيضاء و احتلال الملك العام دون سند قانوني، حيث يواصل حملاته على مختلف مظاهر الفوضى بالمدينة المليونية.
و في هذا الصدد، كان لعين الشق نصيب من حرب امهيدية ضد “العشوائي” خاصة أن المنطقة كانت معروفة بانتشار عدد من محلات بيع مواد البناء المعروفة ب”الكلسة”.
و تم هدم العشرات من هاته المحلات التي كان أصحابها يحتلون الملك العام في مدخل المدينة الجنوبي دون سند قانوني، و كانوا يستغلون أراضي الدولة لسنوات بل إن منهم من تطاول حتى على أراضي الخواص عبر تشييد براريك و “كلسات” ضخمة، علما أن الحملة مازال متواصلة للقطع مع كل مظاهر احتلال الملك العام بعين الشق إسوة بباقي مناطق الدار البيضاء.
8 تعليقات
فين كنتو شحال هادي
حبسهم قبل ما يبداو يخسرون رزقهم
حسبنا الله ونعم الوكيل
تحرمون الفقراء والمساكين من مصادر رزقهم
فين كانت السلطة مني تبنى هاد السكن العشوائي وشكون المسؤول الأول عليه
حاكرين غير على دراوش أو قاليك باغين المغريب يتقدم
فين كانو نهار بداو فيه البناء لاحول ولا قوة الا بالله
حسبي الله ونعم الوكيل العشوائية في التسير قبل البناء. اين كان القائد أو الجهة المسؤولة أثناء البناء