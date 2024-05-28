المؤثرة رجوى السهلي ترقد بمصحة خاصة في حالة غيبوبة

رباب نوي – هبة بريس

تعرضت المؤثرة رجوى السهلي، أمس الإثنين، لأزمة نفسية حادة بسبب انهيار عصبي تسبب في دخولها إحدى المصحات الخاصة بالدارالبيضاء.

وفي هذا الصدد ، خرجت إحدى صديقاتها المقربة عبر خاصية سطوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات ” انستغرام ” توضح أن المؤثرة رجوى تعرضت لحملة تنمر شرسة على السوشل ميديا تسببت في انهيارها نفسيا الشيء الذي أربكها أثناء السياقة وتسبب لها في حادثة سير عجلت بدخولها المستشفى في حالة غيبوبة .

وتجدر الإشارة إلى أن المؤثرة رجوى السهلي كانت مؤخرا قد احتفلت بحفل ختان ابنها بحضور ثلة من المشاهير و المؤثرين.