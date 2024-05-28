طرقات البرنوصي المهترئة و تجاهل المسؤولين يغضبان السائقين بالدار البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في الوقت الذي تعيش فيه مدينة الدار البيضاء أشبه ما يكون بثورة في مجال الإصلاح و تجويد الخدمات في عديد القطاعات، يبدو أن مسؤولي البرنوصي ظلوا خارج التغطية.

المثال نسوقه من شوارع و طرقات البرنوصي، تقريبا أغلبها إن لم نقل كلها، بحالة كارثية، حفرها تغلب “الزفت”، و خاصة بالمنطقة القريبة من “ليديك” و كذلك طريق الرباط و الحي الصناعي، بالإضافة للأزقة التي طالها التهميش و الإهمال.

و باتت الحفر الكثيرة خاصة بطريق الرباط في قلب سيدي البرنوصي تثير امتعاض السائقين، و ذلك في ظل الأشغال العشوائية التي انطلقت منذ فترة طويلة و لم تنته إلى حدود الساعة.