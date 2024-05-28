شركة عالمية تختار المغرب لإطلاق القرص الصلب ذو السعة الأكبر في العالم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت شركة عالمية متخصصة في تصنيع و تسويق المعدات الإلكترونية عن اختيارها للمغرب و بالضبط مدينة مراكش لعرض آخر إصدراتها و ابتكارتها و هو القرص الصلب الأكبر سعة تخزينية في العالم.

و في هذا الصدد، أوضحت مجموعة “ويسترن ديجيتال”، الرائد العالمي في حلول تخزين البيانات، أنها ستقوم بتقديم أحدث ابتكاراتها في GITEX Africa الذي ستحتضنه مراكش، وهو من بين المنتجات البارزة، حيث ستكشف عن القرص الصلب المحمول بحجم 25 بوصة الذي يوفر أكبر سعة تخزين في العالم.

و حسب ذات الشركة، فإنه و مع الزيادة الهائلة في حركة المحتوى الرقمي، المدفوعة بالشبكات الاجتماعية وارتفاع استخدام الأجهزة المحمولة، تتزايد الحاجة إلى حلول تخزين عالية الأداء وبسعة كبيرة، لذلك استجابت Western Digital لهذا الخصاص بمنتجات مصممة للمبدعين، والمحترفين، وعشاق التكنولوجيا.

في GITEX Africa 2024، ستبرز Western Digital عدد من المنتجات من قبيل 8 SanDisk® Desk Drive- تيرابايت، و يوفر هذا النموذج أكبر سعة تم الوصول إليها حتى الآن لـ SSD خارجي للمكتب، وهو مثالي للمبدعين الذين لديهم احتياجات تخزين عالية.

كما ستعرض WD My Passport-6 تيرابايت للمغامرين وعشاق التصوير، و يتيح هذا القرص الصلب المحمول تخزين الذكريات الرقمية وتأمينها بسهولة.

كما ستفصح الشركة عن منتوج SanDisk Extreme PRO® SSD مع سرعات قراءة/كتابة تصل إلى 2000 ميجابايت/ثانية، يعد هذا القرص SSD مثاليًا للمستخدمين الباحثين عن أداء قوي.

ثم ستعرض أيضا WD_BLACK™ SN850P SSD NVMe و هو مصمم لمحبي الألعاب،و يوفر هذا SSD سعة تصل إلى 4 تيرابايت وسرعات قراءة تصل إلى 7300 ميجابايت/ثانية، وهو متوافق مع PlayStation® 5.

و في هذا الموضوع صرح غسان عزي، مدير المبيعات لأفريقيا في Western Digital: “نحن متحمسون لعرض منتجاتنا المبتكرة في GITEX Africa المغرب، هدفنا هو تزويد الشركات والمستهلكين الأفارقة بحلول تخزين البيانات التي تلبي احتياجاتهم المتطورة باستمرار.”