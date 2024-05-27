People gather in front of the primary school Edouard-Herriot where a female teacher was stabbed to death in front of her pupils by a student's mother, on July 4, 2014 in the southern French town of Albi. "This morning, a mother showed up with a knife and stabbed a 34-year-old teacher in front of her students, for reasons that will be determined by the investigation," Albi prosecutor Claude Derens told AFP. AFP PHOTO / ERIC CABANIS

حدث في فرنسا.. يطعن معلمته بوجهها ويهرب من النافذة

2024-05-27 / 20:40
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هبة بريس / وكالات

أوقفت السلطات الفرنسية، الاثنين، طالباً يبلغ من العمر 18 عاما في غرب فرنسا بعد أن طعن معلمة في الوجه، ولاذ بالفرار.

وجاء في بيان مشترك صادر عن السلطات، بما في ذلك المحافظ والمدعي العام، أن المعلمة وهي من بلدة شيميل أون أنغو في غرب فرنسا، “أصيبت في الوجه”، وحياتها ليست في خطر.

وبعد الهجوم الذي وقع صباح الاثنين، هرب المشتبه به بسرعة عبر النافذة، تاركا سلاحه، وفقا للسلطات.

واعتقل رجال الدرك والشرطة البلدية الطالب. وقال المسؤولون في البيان إنه ليس من أصحاب السوابق، مشيرين إلى أنه جرى فتح تحقيق في “محاولة القتل”.

واستبعد النائب العام، إريك بويار، وجود “أي دافع ديني أو متطرف” للهجوم، مضيفا أن المشتبه به أعرب عن شعور “بعدم السعادة”، لافتا إلى أن الطالب لم يشر إلى أي شكاوى لديه ضد المعلمة.

ولفت بويار إلى أن إصابة المعلمة “طفيفة”، مشيرا إلى أن “الأثر النفسي” سيكون “أكبر بكثير” من ذاك الجسدي.

وأعربت وزيرة التعليم، نيكول بيلوبيه، عن شعورها “بالصدمة العميقة والغضب”.

وشهدت فرنسا في السنوات الأخيرة سلسلة من الحوادث المدرسية شملت هجمات على المعلمين وتلاميذ المدارس من قبل أقرانهم.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي في ابريل الماضي اتخاذ إجراءات لمواجهة العنف الذي يلجأ إليه الشباب الصغار ويحدث في المدارس وفي محيطها.

2024-05-27 / 20:40
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