ظهور القط الأنمر بأصيلة يستنفر السلطات المحلية

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

أثار ظهور القط الأنمر داخل ضيعة فلاحية ضواحي أصيلة ، حالة استنفار لدي السلطات المحلية التي انتقلت الى عين المكان بعد اخطارها من قبل بعد السكان المحليين .

وظهر الحيوان وهو يتجول داخل الضيعة الفلاحية بمدخل مدينة أصيلة الأمر الذي أثار فزع السكان حيث قاموا باخطار السلطات المحلية التي أجرت عملية بحث وتنشيط واسعة بالمنطقة .

وكانت الوكالة الوطنية للمياه والغابات”قد أطلقت في وقت سابق ، بتعاون مع السلطات المحلية لمدينة طنجة والدرك الملكي، “حملة تمشيط واسعة” للمناطق التي قيل إن “القط الأنمر” ظهر فيها، وذلك من أجل “البحث عن الحيوان والتأكد من صحة هذه الأنباء”.

الخبر الذي انتشر في ابانه، بشكل سريع في مواقع التواصل الاجتماعي عبر تدوينات وصور ومقاطع فيديو واجتهادات في التأويل أيضا، يفيد برصد نمر صغير في غابة “السلوقية” بمدينة طنجة، وهو ما يعرف بـ”قط السرفال” أو “القط الأنمر”، الذي أكدت “الوكالة الوطنية للمياه والغابات”، أنه “على وشك الانقراض”.