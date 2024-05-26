زياش يتوج رفقة غلطة سراي بلقب الدوري التركي الممتاز

توج الدولي المغربي حكيم زياش رفقة غلطة سراي، مساء اليوم الأحد بمدينة كونيا، بلقب الدوري التركي الممتاز (سوبر ليغ)، عقب فوز غلطة على كونيا سبور (3-1) برسم الجولة الأخيرة من المنافسة.

ورغم أن أسد الأطلس لم يشارك في مباراة هذا المساء، إلا أنه وقع على أداء متميز خلال هذا الموسم، حيث سجل ستة أهداف وساهم في صنع ثلاثة آخرين خلال 18 مباراة.

وافتتح الأرجنتيني ماورو إيكاردي التسجيل لصالح الضيوف في الدقيقة 29، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 51، فيما سجل التركي بيركان كوتلو الهدف الثالث والأخير في الدقيقة 53.

واكتفى المحليون بهدف وحيد من توقيع الدنماركي لوكا بريب.

وتوج غلطة سراي بحصوله على المرتبة الأولى في ترتيب الدوري التركي برصيد 102 نقطة، متبوعا بفنربخشة (99 نقطة) وترابزون سبور (67 نقطة)، فيما تذيل كونيا سبور الترتيب (المركز 16) برصيد 41 نقطة.

يذكر أن غلطة سراي يتوج بلقب الدوري التركي الممتاز للمرة الـ 24 في تاريخه وللمرة الثانية على التوالي.