إصابة ركاب على متن طائرة قطرية متوجهة إلى إيرلندا

أعلنت إدارة مطار دبلن بالعاصمة الإيرلندية، اليوم الأحد، عن إصابة 12 شخصا كانوا على متن طائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر، تابعة للخطوط الجوية القطرية أثناء رحلة متوجهة من الدوحة إلى دبلن.

ووفق المصدر ذاته، فإن “ستة ركاب وستة من أفراد الطاقم أصيبوا جراء مطبات جوية أثناء تحليق الطائرة فوق تركيا”، مشيرا إلى أن الطائرة “هبطت بسلام كما كان مقررا في مطار دبلن قبيل الساعة 13:00 الأحد”.

وأوضح المصدر أن “فريق مطار دبلن يواصل تقديم المساعدة الكاملة على الأرض للركاب ولموظفي شركة الطيران”.

وعلى إثر هذا الحادث فقد تمت تعبئة خدمات الطوارئ متضمنة شرطة المطار وعناصر الإطفاء والإنقاذ.