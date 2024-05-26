أشرف حكيمي يعادل رقم محمد صلاح ويقترب من رياض محرز

هبة بريس / القسم الرياضي

أنهى الدولي المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الموسم الحالي بصورة رائعة، بعد حصد لقبي الدوري المحلي وكأس فرنسا، ليواصل الصعود إلى منصات التتويج في المواسم الأخيرة.

وقع حكيمي البالغ من العمر 25 عامًا، رصيده من الألقاب الجماعية في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى إلى 11 لقبًا، متفوقًا على العديد من أبرز المحترفين العرب في الحقبة الأخيرة.

وقد تفوق النجم المغربي على عديد المحترفين العرب، من حيث عدد الألقاب المتوج بها خلال العقد الأخير في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى.

وعادل أشرف حكيمي رقم النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي الذي يمتلك بدوره 11 لقبًا مع الأندية التي لعب في صفوفها، علمًا أن بعض هذه الألقاب جاءت مع بازل السويسري.

واقترب حكيمي من عدد الألقاب التي تحصل عليها رياض محرز في مسيرته الاحترافية، حيث يمتلك النجم الجزائري 15 لقبًا جاءت معظمها خلال فترة لعبه مع مانشستر سيتي، ليكون أكثر المحترفين العرب تتويجًا في العقد الأخير بالملاعب الأوروبية الكبرى.

يشار إلى أن أشرف حكيمي خاض مع باريس سان جيرمان 39 مباراة عبر مختلف المسابقات هذا الموسم، أحرز خلالها 5 أهداف، مع تقديم 7 تمريرات حاسمة، بإجمالي 3183 دقيقة لعب.