وزارة بنموسى: 30.545 أستاذة وأستاذا استفادوا من الحركة الانتقالية الوطنية

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أفرجت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة عن الحركة الانتقالية الوطنية، واضعة موقعها الرسمى: www.men.gov.ma لتصفح نتائجها المتعلقة بهيئة التدريس العاملة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.

وقد أسفرت نتائج هذه الحركة عن استفادة ما مجموعه 30.545 أستاذة وأستاذا موزعين حسب الأسلاك التعليمية على الشكل التالي:

التعليم الابتدائي : 13.830 مستفيدة ومستفيدا

التعليم الثانوي الإعدادي : 9.864 مستفيدة ومستفيدا:

التعليم الثانوي التأهيلي : 6.851 مستفيدة ومستفيدا.

وللإشارة، فقد ارتفع عدد طلبات الانتقال من 79.848 سنة 2023 إلى 83.729 سنة 2024، بنسبة ارتفاع بلغت 4,86 كما ارتفع عدد المستفيدين من الحركة الانتقالية من 23.642 سنة 2023 إلى 30.545 سنة 2024، إذ تعزز عدد المستفيدين ب 6.903، بنسبة زيادة بلغت 29,2، علما أن نسبة الاستجابة لطلبات الانتقال قد انتقلت من 29,61 سنة 2023، إلى 36,48% سنة 2024، بنسبة زيادة بلغت 6,87 نقطة مئوية.

كما تعلن الوزارة أنها ستفتح باب الضعون ابتداء من تاريخ صدور هذه النتائج. وعليه، فعلى كل من يهمه الأمر تقديم طلبه في الموضوع عبر السلم الإداري إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي يشتغل بها، والتي ستعمل على توجيه جميع الطعون في إرسالية واحدة قبل 10 يونيو 2024 إلى قسم تنمية الموارد البشرية وإعادة الانتشار بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بالوزارة لدراستها والبت فيها.