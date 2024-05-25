كريمة غيث تعتدي على حراس أمن أحد الفنادق بمراكش
كريمة غيث

ابتدائية مراكش تؤجل النظر في ملف الفنانة كريمة غيث

2024-05-25 / 10:24
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رباب نوي – هبة بريس

أجلت ابتدائية مراكش، أول أمس الخميس، النظر في قضية الفنانة كريمة غيث، إلى غاية 13 من شهر يونيو المقبل، بغرض إحضار الشهود.

وتتابع الفنانة كريمة غيث، على خلفية اتهامها، بإهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه بمطار المنارة بمراكش.

وتجدر الإشارة إلى أن كريمة غيث مثلت أمام النيابة العامة في 18 أبريل الماضي، وتم إطلاق سراحها مقابل آدائها لكفالة 5000 درهم .وتقرر متابعتها في حالة سراح.

وبعد انتشار الخبر على وسائل التواصل الإجتماعي نفت الفنانة كريمة غيث الواقعة.

2024-05-25 / 10:24
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