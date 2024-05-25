كذب الكابرانات يتواصل .. الجزائر تستقبل أزيد من 300 مليون سائح!

أطل علينا وزير السياحة الجزائري بأغرب كذبة، لا يمكن وصفها إلا بالتاريخية، يروج بها لرقم فلكي لا تحققه لا أمريكا ولا فرنسا ولا حتى سويسرا.

مشاكل المسؤولين الجزائريين مع الأرقام تتواصل، ونذكر هنا تصريح رئيس الجارة الشرقية في الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما صرح بأن الجزائر أطلقت برنامج تحلية مياه البحر، وستصل مع نهاية سنة 2024 إلى إنتاج مليار و300 مليون متر مكعب يوميا، على حد تعبيره، وهو الرقم الذي وصف ب الخيالي، حيث أتهم الرئيس الجزائري تهكما ب محاولة تجفيف البحر الأبيض المتوسط.

وهذه المرة قدم وزير السياحة الجزائري أرقاما مضحكة، خلقت انتقادات لاذعة وتهكما غير عادي من طرف رواد مواقع التواصل، حيث علق على عدد السياح الذين توافدوا على الجزائر، قائلا: استقطبنا أكثر من 300 مليون و300 ألف سائح، علما أن فرنسا والتي تتصدر دول العالم في عدد السياح تستقطب 82 مليون سائح فقط.

تصريح الوزير الجزائري، أكد بالملموس أن جل المسؤولين في الجزائر لا نباهة لهم، ولا يسعون إلا في ترويض الشعب وترويج الأكاذيب لاستمالة القلوب الغاضبة على نظامهم العسكري الهش.