رحيمي: رونالدو أعظم لاعب في العالم

اعترف الدولي المغربي سفيان رحيمي، نجم العين الإماراتي بسعادته عند مواجهة النجم والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في دوري أبطال آسيا.

وقال رحيمي في تصريح للموقع الرسمي للإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا: “مواجهة لاعب مثل كريستيانو رونالدو هي حافز إضافي لأنه أحد أعظم اللاعبين في العالم”.

وأضاف: “ومع ذلك، عندما تبدأ المباراة، تكون 11 ضد 11. كانت مواجهة رونالدو والرغبة في الفوز عليه أمرًا محفزًا حقًا، وكما قلت، السر يكمن في اتحادنا كمجموعة”.

وتابع: “مثل أي لاعب، أطمح إلى تطوير مهاراتي واللعب في أرقى البطولات العالمية. أتمنى أن أشارك في كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم، وأن أشارك مع العين في البطولات الكبرى المقبلة”.