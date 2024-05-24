مصرع شاب سقط من أعلى عمارة خلال محاولته إنقاذ قطة

2024-05-24 / 13:48
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

لقي شاب مصرعه أمس الخميس ،إثر سقوطه من أعلى عمارة سكنية أثناء محاولته انقاذ قطة ، على مستوى المجمع الحسني بمدينة طنجة.

وقالت مصادر هبة بريس أن الشاب البالغ من العمر 19 سنة ، فقد توازنه قبل ان يسقط فوق سياج يحيط بالعمارة السكنية حيث لقي مصرعه بعين المكان .

وحلت بعين المكان السلطات الأمنية وعناصر الوقاية المدنية حيث تم نقل جثمان الشاب على متن سيارة الإسعاف الى مستودع الأموات بطنجة في وقت باشرت فيه المصالح الأمنية تحقيقاتها حول الواقعة .

2024-05-24 / 13:48
12

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‫12 تعليقات

  1. إنا لله وإنا إليه راجعون تعازي الحارة وأصدق المواساة لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم

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  4. إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان

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  6. انا لله وانا اليه راجعون ، الله يرحموا ويوسع اعليه ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ويرزق اهلها الصبر والسلوان.

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  11. انا لله وانا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم امين يارب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

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