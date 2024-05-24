“ضربة شمس” تدخل النجم الهندي “شاروخان” إلى المستشفى

2024-05-24 / 09:33
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هبة بريس – وكالات

دخل نجم بوليوود شاروخان إلى المستشفى في أحمد آباد، أكبر مدن ولاية كجرات الهندية، بعد تعرّضه لضربة شمس، عندما كان يشاهد مباراة الدوري الهندي الممتاز بين فريقه “كولكاتا نايت رايدرز” و”سنريسرز حيدر أباد”، أخيرًا.

ونقلت وكالة الأنباء الهندية عن مصادر قولها إن “الممثل كان يعاني من الجفاف وسط ارتفاع درجة الحرارة إلى 45 درجة مئوية في أحمد آباد”، لافتًا إلى أنه “الآن، تحت الملاحظة الطبية، رغم أن حالته الصحية مستقرة، وتم تشديد الإجراءات الأمنية حول المستشفى”.

وزارت الممثلة “جوهي تشاولا” الصديقة المقربة من شاروخان، الأخير في المستشفى، وفقًا للوكالة، التي رجَّحت أن يصدر بيان رسمي من المستشفى قريبًا.

واحتفل شاروخان، المالك المشارك لفريق “كولكاتا نايت رايدرز” بانتصار الفريق، ليلة الثلاثاء، مع دورة شرفية في ملعب ناريندرا مودي في أحمد آباد برفقة ابنيه، سوهانا خان وأبرام خان، إلى جانب مشجعي الفريق.

وشُوهد “شاروخان” آخر مرة في فيلم “دنكي”، ومن المتوقع أن يظهر في فيلمه المقبل، والذي يحمل عنوان “الملك”، إلى جانب ابنته سوهانا خان، ويُشاع أن موسيقى الفيلم من تأليف أنيرود رافيشاندر، ومع ذلك لا يزال ينتظر الإعلان الرسمي بشأن فيلمه الجديد.

2024-05-24 / 09:33
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