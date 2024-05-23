كرة القدم النسوية .. المنتخب الوطني يواجه وديا الكونغو الديمقراطية

هبة بريس / رياضة

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية، نظيره للكونغو الديمقراطية، في مباراتين وديتين، في 30 ماي الجاري و3 يونيو المقبل، بالملعب البلدي بمدينة بركان، بداية من الساعة السابعة مساء.

ولهذا الغرض، وجه مدرب المنتخب الوطني، السيد خورخي فيلدا رودريغيز، الدعوة إلى 26 لاعبة ويتعلق الأمر بكل من:

1-خديجة الرميشي…الجيش الملكي

2-إيناس أوريسا…كان الفرنسي

3-زينب عرعاري…نهضة بركان

4-فاطمة الزهراء بامبارة …سبورتينغ الدار البيضاء

5-زينب رضواني…الجيش الملكي

6-صباح الصغير…إف سي بال السويسري

7-ياسمين مرابط…ليفانطي الإسباني

8-نهيلة بنزينة…الجيش الملكي

9-عزيزة الرباح…الجيش الملكي

10-سهام بوخامي…الجيش الملكي

11-حنان أيت الحاج…الجيش الملكي

12-نجاة بدري…الجيش الملكي

13-إيلودي النقاش…سيرفت جنيف السويسري

14-إيناس كبيدة…أولمبيك مرسيليا الفرنسي

15-سارة كاسي…إف سي فلوري الفرنسي

16-غزلان الشباك…ليفانتي الإسباني

17-أنيسة لحماري…ليفانتي الإسباني

18-فاطمة تكناوت…الجيش الملكي

19-إيمان سعود…سيرفت جنيف السويسري

20-روزيلا أيان…توتنهام الإنجليزي

21-سكينة وزراوي…أندرليخت البلجيكي

22-ناسي جاد…ريمس الفرنسي

23-ابتسام جريدي…الأهلي السعودي

24-صفاء بانوك…الجيش الملكي

25-صوفية بوفتيني… شباب المحمدية

26- كنزة شابيل… الجيش الملكي