أكادير.. السلطات المحلية تحجز قنينات نرجيلة وتتابع أصحاب محلاتها

2024-05-23 / 17:22
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أحمد وزروتي – هبة بريس

في إطار الحملات الدورية لمحاربة مقاهي الشيشة باشرت السلطات العمومية التابعة للملحقة الإدارية الرابعة باكادير تحت إشراف قائد الملحقة و بمعية عناصر الأمن الوطني و أعوان السلطة و الحرس الترابي و الشرطة الإدارية .

وحيث شملت الحملة تدخلا نوعيا بشأن مقهى للشيشا متواجدة بعمارة المختار السوسي شكلت موضوع شكايات الساكنة ، و في إطار التفاعل المتواصل تم التدخل و حجز كميات من قنينات النرجيلة فضلا عن مواد يتم استعمالها في إعداد الشيشا ، كما تمت إزالة شوائب بالفضاء المذكور شكلت موضوع احتلال الملك العمومي و الترامي عليه بدون ترخيص .

كما مكنت العملية من حجز مجموعة قنينات النرجيلة و لوازمها بمقاهي الشيشا المتواجدة بحي الداخلة .

و تم في هذا الإطار توجيه إنذار صارم تحت طائلة الإغلاق ، كما جرى إيداع المحجوزات بالمحجز البلدي وفق الضوابط الإدارية و القانونية الجاري بها العمل .

2024-05-23 / 17:22
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