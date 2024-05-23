عمرها حوالي 100 سنة.. اكتشاف 85 بصمة بشرية في المغرب

2024-05-23 / 10:03
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هبة بريس – متابعة

اكتشف فريق بحث دولي من جامعة بريتاني الفرنسية وبالشراكة مع جامعات مغربية وألمانية وإسبانية، أقدم آثار لأقدام بشرية للإنسان العاقل بشمال أفريقيا.

واكتشف الأثر الذي يعود لنحو 100 ألف عام في ساحل مدينة العرائش قبالة المحيط الأطلسي على بعد 90 كيلومترا جنوب طنجة.

ويظهر البحث أن 5 أفراد بين أطفال ومراهقين وبالغين تركوا ما بين 80 إلى 85 بصمة لأقدامهم متجهة نحو البحر أثناء البحث عن الطعام.

هذا واستغرقت الأبحاث على هذا الاكتشاف نحو عام ونصف.

2024-05-23 / 10:03
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