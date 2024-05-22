المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يفوز على الكونغو الديموقراطية

2024-05-22 / 23:07
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هبة بريس / رياضة

فاز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة على منتخب الكونغو الديموقراطية، بنتيجة هدفين للاشيء، في المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا.

وسجل الهدف الأول للنخبة الوطنية، آدم بويار في الدقيقة السادسة، فيما أضاف معاد ضحاك الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وتدخل المباراة في إطار استعدادات المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة.

ويلتقي المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في مباراة ودية ثانية، منتخب الكونغو الديموقراطية، السبت المقبل، بداية من الساعة السادسة مساء.

2024-05-22 / 23:07
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