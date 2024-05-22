دفنت جثت.هما بـ”الكراج” ..المؤبد لــ..ـقاتلة ابنها وزوجها بمارتيل

2024-05-22 / 17:17
0

هبة بريس – قسم التحرير

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة تطوان، ادانة السيدة المتهمة الرئيسية في قتل زوجها وابنها بمدينة مرتيل، بالسجن مدى الحياة ، وهي القضية التي كانت قد أثارت صدمة وسط الرأي العام الوطني .

كما قررت هيئة المحكمة إسقاط المتابعة عن شقيقها بعدما فارق الحياة شهر مارس الماضي .وتجدر الاشارة ان المتهمة كانت قد أوقفت في وقت سابق سيدة وشقيقها، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب جريمة قتل عمد في حق الزوج وإخفاء معالم الجريمة التي تعود إلى سنة 2012.

وأظهرت المعلومات الأولية للبحث، أن السيدة الموقوفة يشتبه في تورطها في قتل زوجها في سنة 2012، بمشاركة شقيقها، وذلك قبل أن تعمد لدفنه داخل مرآب المنزل وتتقدم ببحث لفائدة العائلة بدعوى أن الضحية اختفى في ظروف مجهولة، في محاولة لتضليل مسارات البحث وطمس معالم الجريمة.

2024-05-22 / 17:17
0

مقالات ذات صلة

المالكي: الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم في تحسين التعلم

2024-05-22 / 18:42

بملابس عملهم.. أطباء مغاربة يتضامنون مع نظرائهم بفلسطين

2024-05-22 / 18:21

طنجة..الوالي التازي يتفقد عملية البحث عن الحارس المفقود تحت…

2024-05-22 / 17:48

الدرك يطيح بشبكة إجرامية متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية…

2024-05-22 / 15:03

مغربية ضمن الفائزين في مسابقة لوكالة الفضاء السعودية

2024-05-22 / 14:39

هذه لائحة الأساتذة الذين توصلوا بالعقوبة مع استئناف العمل

2024-05-22 / 13:44

درك آسفي يحبط عملية تهريب حوالي 10 أطنان من…

2024-05-22 / 13:15

بسبب غلاء الأضاحي.. عائلات تقرر السفر و الاستجمام على…

2024-05-22 / 11:55

في دار المسنين بابي الجعد ..أيادي حانية تشتغل في…

2024-05-22 / 11:20

وزارة الصحة تطلق حملة تحسيسية بأهمية الألف يوم الأولى…

2024-05-22 / 11:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى