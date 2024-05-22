مغربية ضمن الفائزين في مسابقة لوكالة الفضاء السعودية

2024-05-22 / 14:39
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أعلنت وكالة الفضاء السعودية، عن الفائزين العشرة في مسابقة “الفضاء مداك” التي تضم 3 مسارات الفنون والنباتات والهندسة.

وجاءت المغربية بأباشيخ حورية ضمن الفائزين في أحد مسارات المسابقة الثلاث وهو مسار النباتات إلى جانب كل من رواد النماء سدن الدوسري من المملكة العربية السعودية، وفاطمة الزهراء الخابورية من سلطنة عمان.

هذا وتهدف المسابقة إلى تحفيز الفكر الإبداعي للطلبة على مستوى العالم العربي الذين ينتمون للفئة العمرية من 6 وحتى 18 سنة، وتعزيز ثقافة البحث والابتكار، إضافة إلى تحفيز الأجيال الشابة للمشاركة بمجالات العلوم، ودعم الموهوبين والمبدعين، وذلك عبر دفعهم للمشاركة في تجارب فريدة تتيحها المسابقة.

كما تضم المسابقة ثلاث مسارات رئيسية هي الفنون، والنباتات، والهندسة، حيث سيمنح الفائزين في مسار الفنون مبلغ ا قيمته 20 ألف ريال لكل فائز، و50 ألف ريال لكل فائز في مسار النباتات، و100 ألف ريال لكل فائز في مسار الهندسة.

2024-05-22 / 14:39
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‫6 تعليقات

  3. هذا دليل على تحفيز الأجيال القادمة في مشاركاتهم في مجال العلوم الإنسانية والعلمية ولكن لابد من الدولة دعمهم وتشجيعهم في سبيل تحقيق اهدافهم..

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  4. تجارب فريدة من نوعها ستعطي فرصة مثالية للولوج إلى المسابقة وتطوير المهارات في مجال الفضاء بالتوفيق للجميع .

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  6. فكرة رائعة تحفز الأجيال الشابة للمشاركة في المسابقة وخطوة مهمة في إطار جهود الوكالة وذالك في الدعم والبحث العلمي وتطوير الابتكارات في مجال الفضاء الواسع باعتباره الاقتصاد المقبل بالنسبة للأجيال المقبلة ..

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