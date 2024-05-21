بشرى للطلبة … اجتماع مرتقب للجنة ” المنح” الجامعية وتحسينات مهمة في الأفق القريب

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ، خلال الأسابيع القليلة القادمة ، عقد اجتماع اللجنة الوزارية الوطنية للمنح الجامعية ، من اجل ادخال تحسين على نظام ” المنح ” من اجل تحديد عدد المستفيدين ووضع أكبر عدد ممكن من الطلبة في قائمة الانتظار، وجعل هذا النظام الجديد أكثر موضوعية وفعالية في استهداف الفئات الأكثر استحقاقاً.

ويعتمد النظام المُحسّن، على السجل الاجتماعي الموحد بشكل أساسي، حيث يتم تحديد صفة “ممنوح” للطالب بناءً على تقييمه الاجتماعي.