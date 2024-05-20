“ميليشيا البوليساريو” تعلن مسؤوليتها عن “انفجارات السمارة “

2024-05-20 / 20:47
0

أعلنت جبهة البوليساريو الإرهابية ، مسؤوليتها عن الانفجارات التي وقعت بمحيط مدينة السمارة بالصحراء المغربية ، حيث تبنت العمل الإرهابي الجبان عبر ماتطلق عليه بلاغات رسمية .

وقالت الجبهة الانفصالية ، انها استهدفت ما اعتبرته اهدافا معادية بالسمارة، يوم السبت 18 ماي الجاري ، حيث كانت قد سقطت ثلاث مقذوفات متفجرة في منطقة خلاء جنوب مدينة السمارة دون أن تُخلف أية خسائر مادية أو بشرية.

ويأتي هذا العمل الجبان والارهابي في وقت تجر فيه الجبهة الانفصالية. ذيول الخيبة والانتكاسات الدبلوماسية في ملف الصحراء، حيث أضحت تعيش عزلة دولية فرص عليها المرور الى منطق العصابات والأعمال الإرهابية قصد لفت انتباه المنظم الدولي .

2024-05-20 / 20:47
0

مقالات ذات صلة

مراكش : توقيف مروج وصانع مخدر ” المعجون” بمنطقة…

2024-05-20 / 20:49
الاستقلال : قرارات المغرب حيال تدبير عملية مرحبا على درجة كبيرة من الأهمية

عملية مرحبا 2024 : اجتماع بطنجة للجنة المغربية-الإسبانية المشتركة

2024-05-20 / 20:22

أديس أبابا: انعقاد مشاورات سياسية تحضيرا لانعقاد اللجنة المغربية…

2024-05-20 / 20:04

هجوم الخنازير البرية على منطقة بليونش يصل البرلمان

2024-05-20 / 19:59

مراكش : توقيف مروج وصانع مخدر ” المعجون” بمنطقة…

2024-05-20 / 19:50

صادرات المغرب من الطماطم تزعج المزارعين الفرنسيين والإسبان

2024-05-20 / 19:39

صديقي: الوزارة تعمل على تحيين الترسانة القانونية المنظمة للملك…

2024-05-20 / 19:26

وزير الفلاحة : الطلب على الأضاحي يقدر بـ6 ملايين…

2024-05-20 / 17:40

توقيع اتفاق شراكة بين الخطوط الملكية المغربية والطريقة الموريدية

2024-05-20 / 16:54

إبتدائية إنزكان تدين أبو عمار بالسجن و الغرامة

2024-05-20 / 16:19

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى