أديس أبابا: انعقاد مشاورات سياسية تحضيرا لانعقاد اللجنة المغربية الإثيوبية المشتركة

ترأس السفير المدير العام بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد يزوغ، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي، أريغا ميسغانو، اليوم الإثنين بأديس أبابا، مشاورات سياسية تحضيرا للدورة الأولى للجنة المغربية الإثيوبية المشتركة.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية منذ الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سنة 2016 إلى إثيوبيا.

وشكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض تطور العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، واستكشاف سبل تعزيز الشراكة، لا سيما في مجالات الفلاحة والأمن المائي والغذائي والاستثمار والتجارة والطاقة الخضراء والطيران المدني، بهدف ترسيخ هذه الشراكة كنموذج ناجح ومتبادل المنفعة للتعاون جنوب-جنوب.

كما ركزت المبادلات خلال هذا اللقاء على القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث برز تقارب في وجهات النظر حول العديد من القضايا مع التركيز بشكل خاص على القارة الإفريقية.

حضر هذا اللقاء سفيرة صاحب الجلالة بإثيوبيا وجيبوتي، نزهة علوي محمدي، وعدد من المسؤولين بوزارتي الشؤون الخارجية للمملكة المغربية وإثيوبيا.