مراكش : توقيف مروج وصانع مخدر ” المعجون” بمنطقة سيدي يوسف بن علي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها بقطاع سيدي يوسف بن علي، تمكنت فرقة الشرطة القضائية رفقة فرقة الأبحاث الميدانية، بعد عمليتي مراقبة وترصد سريتين من وضع حد لأحد مروجي المعجون والذي يبقى من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات، على مستوى الحي الجديد في حالة تلبس بترويج المخدر المذكور .

كما أسفرت عملية التفتيش القانوني بمنزل المعني من حجز ثلاثة كيلوغرام من مخدر المعجون و50 غرام من بقايا سنابل الكيف.

هذا وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدابير الحراسة النظرية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة لفائدة البحث والتقديم