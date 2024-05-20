إبتدائية إنزكان تدين أبو عمار بالسجن و الغرامة

2024-05-20 / 16:19
0

 

 

قضت المحكمة الابتدائية بإنزكان اليوم الإثنين 20 ماي 2024 بإدانة المدعو أبو عمار ب 8 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

وكان وكيل الملك لدى ذات المحكمة ، قد قرر متابعة ” أبو عمار ” المعروف في وسائل التواصل الاجتماعي في حالة سراح، مقابل أدائه كفالة قدرها 5 آلاف درهم.
ويأتي قرار النيابة العامة بعد متابعة المعني بالأمر بتهم تتعلق ببث وقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة والتشهير والقذف في حق صحافية وفنان أمازيغي، طبقا للفصول 447-2 و442 من القانون الجنائي.

وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لإنزكان، قد سبق أن قررت، الاثنين 4 مارس الجاري إغلاق الحدود في وجه ”أبو عمار”، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالقذف والتشهير.

 

2024-05-20 / 16:19
0

مقالات ذات صلة

وزير الفلاحة : الطلب على الأضاحي يقدر بـ6 ملايين…

2024-05-20 / 17:40

توقيع اتفاق شراكة بين الخطوط الملكية المغربية والطريقة الموريدية

2024-05-20 / 16:54

المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يستقبل مساعدة وزير الدفاع…

2024-05-20 / 15:38

مراكش : فرقة مكافحة العصابات تعتقل مروجين وتحجز كمية…

2024-05-20 / 13:23

انطلاق مناورات “الأسد الإفريقي” في دورتها الـ20

2024-05-20 / 11:45

“اخنوش”يسلم النسخة الثامنة لجائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء…

2024-05-20 / 10:05
طقس الاربعاء

طقس الاثنين ..انخفاض ملموس في درجة الحرارة

2024-05-20 / 09:13

عامل تطوان يقود تدشينات بمناسبة ذكرى المبادرة الوطنية للتنمية…

2024-05-19 / 23:08

وزارة الثقافة : أزيد من 310 ألف شخص زاروا…

2024-05-19 / 21:52

حادث سير يخلف جرحى وسط اكادير

2024-05-19 / 21:16

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى