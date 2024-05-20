إبتدائية إنزكان تدين أبو عمار بالسجن و الغرامة

قضت المحكمة الابتدائية بإنزكان اليوم الإثنين 20 ماي 2024 بإدانة المدعو أبو عمار ب 8 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

وكان وكيل الملك لدى ذات المحكمة ، قد قرر متابعة ” أبو عمار ” المعروف في وسائل التواصل الاجتماعي في حالة سراح، مقابل أدائه كفالة قدرها 5 آلاف درهم.

ويأتي قرار النيابة العامة بعد متابعة المعني بالأمر بتهم تتعلق ببث وقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة والتشهير والقذف في حق صحافية وفنان أمازيغي، طبقا للفصول 447-2 و442 من القانون الجنائي.

وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لإنزكان، قد سبق أن قررت، الاثنين 4 مارس الجاري إغلاق الحدود في وجه ”أبو عمار”، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالقذف والتشهير.