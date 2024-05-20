خطير…مختل عقلي يذب..ح تلميذة أمام مؤسستها بتاونات

2024-05-20 / 12:47
7

هبة بريس_ الرباط

علمث هبة بريس، أن مختلا عقليا قام صباح اليوم الاثنين، بذح تلميذة من الوريد إلى الوريد قرب مدرسة ابختيين العليا بجماعة تمضيت.

وأكدت معطيات أولية أن تلميذات كن ينتظرن ساعة قرع جرس المؤسسة ليتفاجأن بمختل عقلي يطاردهن بآلة حادة ،ليتمكن من إصابة تلميذة على مستوى العنق.

الحادث خلف موجة من الاستنكار والاستنفار، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقاتها في الواقعة، حيث تمكنت من القاء القبض على المختل العقلي المشتبه فيه، بأمر من النيابة العامة المختصة لمعرفة أسباب وملابسات الحادث، فيم تم نقل جثة التلميذة لمستودع الأموات بفاس.

2024-05-20 / 12:47
7

مقالات ذات صلة

“البروج” تستفيق على جريمة قت..ل وهذه تفاصيلها

2024-05-20 / 11:54

حادث سير يخلف جرحى وسط اكادير

2024-05-19 / 21:16

أزيلال : اربعيني يق..تل شخص بسبب شكوك حول الخيانة…

2024-05-19 / 20:58

انقلاب سيارة للنقل المدرسي باليوسفية يرسل أزيد من 30…

2024-05-18 / 23:31

فاجعة بسطات..م.صرع طفل في ربيعه الثاني في حادثة سير

2024-05-18 / 18:07

حافلة لنقل العمال تــ.ـنهي حياة دركي من فرقة الدراجين…

2024-05-17 / 20:28

عاجل بسطات…شاحنة كبيرة الحجم تحترق بالطريق السيار

2024-05-16 / 13:59

إفران..انتحار فتاة قاصر في ظروف غامضة

2024-05-16 / 09:43

مروج مخدرات يسقط في قبضة الأمن بطنجة “البالية “

2024-05-15 / 23:03

مصرع رجل وامرأة في حادثة سير بمدخل قلعة السراغة

2024-05-15 / 12:49

‫7 تعليقات

  1. يجب على عائلة البنت المقتولة رفع قضية بمساعدة محامي على االجهة المكلفة بتعقب المختلفين عقليا وادخالهم الى المستشفيات

    رد

  5. للأسف الشديد المختلين عقليا يسببون عرقلة في حركة السير ويعرضون أنفسهم للخطر لاحولة ولا قوة إلا بالعلي العظيم اللهم اشفهيم من هذه الأمراض النفسية والعصبية والعقلية.

    رد

  7. والله العظيم قلبيي يتقطع ويتألم عندما اشاهد المختل عقلي وهو يتناول من قومامة الأزبال فكيف يعقل السلطات لا تحرك ساكناً وتجد لهم ملجأً من أجل الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية..

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى