خطير…مختل عقلي يذب..ح تلميذة أمام مؤسستها بتاونات
هبة بريس_ الرباط
علمث هبة بريس، أن مختلا عقليا قام صباح اليوم الاثنين، بذح تلميذة من الوريد إلى الوريد قرب مدرسة ابختيين العليا بجماعة تمضيت.
وأكدت معطيات أولية أن تلميذات كن ينتظرن ساعة قرع جرس المؤسسة ليتفاجأن بمختل عقلي يطاردهن بآلة حادة ،ليتمكن من إصابة تلميذة على مستوى العنق.
الحادث خلف موجة من الاستنكار والاستنفار، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقاتها في الواقعة، حيث تمكنت من القاء القبض على المختل العقلي المشتبه فيه، بأمر من النيابة العامة المختصة لمعرفة أسباب وملابسات الحادث، فيم تم نقل جثة التلميذة لمستودع الأموات بفاس.
7 تعليقات
يجب على عائلة البنت المقتولة رفع قضية بمساعدة محامي على االجهة المكلفة بتعقب المختلفين عقليا وادخالهم الى المستشفيات
الله يرحمها
المشكل ان المختل عقليا لا يتعاقب عبر القانون والضحية ذهب حقها هباءاً منثوراً.
يجب على الحكومة أن تضع حدا لهؤلاء المحتلين عقليا من أجل سلامة المواطنين منهم.
للأسف الشديد المختلين عقليا يسببون عرقلة في حركة السير ويعرضون أنفسهم للخطر لاحولة ولا قوة إلا بالعلي العظيم اللهم اشفهيم من هذه الأمراض النفسية والعصبية والعقلية.
لا حول ولا قوة إلا بالله، يجب الاستجابة لنداء 19 قبل وقوع مكروه
والله العظيم قلبيي يتقطع ويتألم عندما اشاهد المختل عقلي وهو يتناول من قومامة الأزبال فكيف يعقل السلطات لا تحرك ساكناً وتجد لهم ملجأً من أجل الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية..