أول بيان سعودي عن حادث مروحية الرئيس الإيراني

2024-05-19 / 19:06
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أعلنت السعودية أنها تتابع بقلق بالغ ما تداولته وسائل الإعلام بشأن الطائرة المروحيّة المقلة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: “حكومة المملكة العربية السعودية تتابع بقلق بالغ ما تداولته وسائل الإعلام بشأن الطائرة المروحيّة المقلّة لفخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق لفخامته”.

وأضافت الوزارة:” إنه في الوقت الذي ندعو المولى -عزّ وجل- أن يحفظ فخامته ومرافقيه ويحيطهم بعنايته ورعايته، لنؤكد وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة في هذه الظروف الصعبة واستعدادها لتقديم أي مساعدة تحتاجها الأجهزة الإيرانية”.

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هذا وقالت وسائل إعلام إيرانية مساء الأحد إن مروحية الرئیس رئيسي والوفد المرافق له تعرضت لحادث “هبوط صعب” في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران.

وكانت المروحية تقل رئيسي ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان ومحافظ آذربايجان.

وذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية أن بعض مرافقي الرئيس الإيراني في هذه المروحية تمكنوا من الاتصال بالمركز وبالتالي تتزايد الآمال في انتهاء هذه الحادثة دون خسائر في الأرواح.

2024-05-19 / 19:06
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