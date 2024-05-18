حماس تعلن تصفية 20 جنديا اسرائيليا في عمليتين برفح

2024-05-18 / 18:30
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أفادت حركة حماس أن جناحها العسكري أعلن اليوم السبت عن الاجهاز على 20 جنديا اسرائيليت خلال عمليتين برفح.

وأضافت ذات المصادر، ان المقاومة أطلقت صواريخ باتجاه عسقلان ومواقع في غلاف غزة في الوقت الذي تواصل فيه التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في جباليا شمالي القطاع وفي الأحياء الشرقية من مدينة رفح جنوبا.

فيما أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إنها قصفت مدينة عسقلان المحتلة برشقة صاروخية، فيما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض 6 صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه منطقة عسقلان.

 

 

2024-05-18 / 18:30
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